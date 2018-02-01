«Сибур» изменил систему управления

Правительство не поддерживает предложение «ВИМ-авиа» выплатить зарплатные долги за счет «Аэрофлота», рассказал журналистам вице-премьер Аркадий Дворкович.
«Нет, это прецедент плохой все-таки был бы: гасить зарплаты каким-либо компаниям, у которых возникли проблемы, банкротство, за счет средств других компаний. Это странно», - указал Дворкович (цитаты по «Интерфаксу»).
Он отметил другие варианты, «по крайней мере, частичного погашения задолженности». В частности, 40% долгов перед коллективом авиаперевозчика может быть выплачено за счет возврата НДС. «Я поручение дал. Есть определенная сумма, которая должна вернуться в компанию за счет налога на добавленную стоимость», - сообщил Дворкович.
В то же время Дворкович отметил проблему отсутствия в компании специалистов, которые могли бы сформировать необходимый пакет документов для налоговой службы. «Кроме того, нам нужны были гарантии, что когда средства от НДС поступят, они пошли бы на зарплаты, а не растворились где-то. Вот над этим сейчас работаем», - добавил вице-премьер. По словам Дворковича, покрытие остальной части задолженности будет зависеть от руководства и перспектив компании.
«ВИМ-авиа» задолжала коллективу за 2017 г. 541 млн руб., по итогам января сумма должна увеличиться до 630 млн. Компания предложила погасить зарплатные долги за счет средств «Аэрофлота». Правительство в сентябре позволило «Аэрофлоту» направить собственные средства для финансирования «ВИМ-авиа». Госперевозчик мог использовать не более 1,8 млрд руб., пока что из этих денег израсходовано около 600 млн руб., говорилось в сообщении «ВИМ-авиа».
В сентябре 2017 г. «ВИМ-авиа» прекратила все чартерные программы из-за нехватки оборотных средств и долгов. Компании ограничили сертификат эксплуатанта, самолеты были возвращены лизингодателям, а большая часть сотрудников уволилась.