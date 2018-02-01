Путин дал старт работе четвертого энергоблока Ростовской АЭС
Президент Владимир Путин дал старт работе нового четвертого энергоблока Ростовской АЭС. Электроэнергия с него начала поступать в энергосистему России, передает РИА «Новости».
Глава государства находится с рабочим визитом в Ростове-на-Дону. Он участвовал в видеоконференции пуска энергоблока.
Ростовская АЭС построена на берегу Цимлянского водохранилища, недалеко от Волгодонска (13,5 км). Первый энергоблок станции ввели в эксплуатацию в 2001 г., второй блок запустили в 2010 г., третий блок АЭС производит электричество с сентября 2015 г. В начале декабря 2017 г. специалисты осуществили физический пуск четвертого энергоблока. 23 января Ростехнадзор выдал разрешение на энергетический пуск блока.