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Утвержден состав российской делегации на Паралимпиаде

Паралимпийский комитет России (ПКР) сегодня утвердил состав делегации на Паралимпиаду в количестве 79 человек, в том числе 40 спортсменов. «По итогам заседания исполкома приняты решения: утвердить состав делегации в количестве 79 человек для участия в Паралимпиаде 2018 г., из них 33 спортсмена и семь спортсменов-ведущих», - говорится в решении исполкома ПКР. «Мы готовы участвовать в Паралимпийских играх 2018 г. в Пхенчхане несмотря на запрет об обозначении страны, которую мы представляем», - отмечается в заявлении.

1 февраля список делегации поступит на на рассмотрение комиссии Международного паралимпийского комитета (МПК).

Спортсмены, подписавшиеся под заявлением, отмечают, что «никогда не употребляли допинг, мы только за честную борьбу». Среди подписавшихся 18 приглашенных спортсменов, в том числе несколько многократных победителей паралимпиад и генсекретарь ПКР Андрей Строкин.

В сентябре 2017 г. МПК отказался восстановить в организации ПКР, лишившийся членства в 2016 г. Таким образом российские паралимпийцы лишились права принимать участие в Олимпиаде-2018 в Пхенчхане в составе сборной. В декабре МПК сохранил возможность российским спортсменам выступать в квалификационных соревнованиях к Играм-2018 под паралимпийским флагом в четырех дисциплинах зимних Олимпиад: горнолыжном спорте, биатлоне, лыжных гонках и сноуборде.