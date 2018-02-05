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Минфин предложил обязать все компании в интернете принимать карты «Мир»

Минфин направил на согласование в Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Минюст, Роспотребнадзор, ФАС и ЦБ заключение на внесенный депутатами Госдумы законопроект, согласно которому компании, выставляющие на продажу в интернет-магазинах товары и предлагающие услуги через интернет, вне зависимости от объема их выручки должны принимать к оплате карту «Мир», передает «Интерфакс».

Как говорится в заключении Минфина, законопроект не приведет к достижению положительного эффекта, так как доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли незначительна и, по данным Росстата, в 2016 г. составила 1,1%.

По мнению ведомства, целесообразнее закрепить обязанность по приему национальных платежных инструментов для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих прием платежных карт при реализации товаров (работ, услуг).

Необходимо также проработать вопрос территориальной сферы действия положений законопроекта, отметили в Минфине. Под документом стоит подпись замминистра финансов Алексея Моисеева.

В декабре прошлого года группа депутатов внесла законопроект, обязывающий интернет-магазины принимать карты «Мир». На данный момент карты «Мир» обязаны принимать только те юрлица, годовая выручка которых более 40 млн руб.