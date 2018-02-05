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Минфин предложил обязать все компании в интернете принимать карты «Мир»

Ведомости
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Минфин направил на согласование в Минэкономразвития, Минпромторг, Минкомсвязи, Минюст, Роспотребнадзор, ФАС и ЦБ заключение на внесенный депутатами Госдумы законопроект, согласно которому компании, выставляющие на продажу в интернет-магазинах товары и предлагающие услуги через интернет, вне зависимости от объема их выручки должны принимать к оплате карту «Мир», передает «Интерфакс».

Как говорится в заключении Минфина, законопроект не приведет к достижению положительного эффекта, так как доля продаж через интернет в общем объеме оборота розничной торговли незначительна и, по данным Росстата, в 2016 г. составила 1,1%.

По мнению ведомства, целесообразнее закрепить обязанность по приему национальных платежных инструментов для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих прием платежных карт при реализации товаров (работ, услуг).

Необходимо также проработать вопрос территориальной сферы действия положений законопроекта, отметили в Минфине. Под документом стоит подпись замминистра финансов Алексея Моисеева.

В декабре прошлого года группа депутатов внесла законопроект, обязывающий интернет-магазины принимать карты «Мир». На данный момент карты «Мир» обязаны принимать только те юрлица, годовая выручка которых более 40 млн руб.

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Бизнес
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Представители «Россиума» могут войти в топ-менеджмент «Аптечной сети 36,6»

Ведомости
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«Россиум» Романа Авдеева делегирует своих представителей в топ-менеджмент «Аптечной сети 36,6», передает «Интерфакс» со ссылкой на два источника.

Один из топ-менеджеров, предложенный акционером сети, возглавит в «36,6» розницу. На данный момент этим направлением руководит Сергей Бичерахов, уточнил один из источников.

В самой аптечной сети данную информацию не комментируют.

Текущая капитализация «36,6» согласно котировкам на Московской бирже – около 19,5 млрд руб. Чистый убыток сети за 2016 г. составил 9,345 млрд руб. против 178 млн руб. годом ранее. Выручка компании выросла в отчетном периоде на 44% и составила 45,9 млрд руб.

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Политика
Новости

Москвичей попросили отказаться от личного транспорта на неделю

Интерфакс
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Центр организации дорожного движения Москвы просит москвичей не пользоваться личным транспортом до конца недели ради облегчения уборки снега.

«В ближайшие дни будет проходить масштабная уборка города от снега. В связи с этим просим повременить с использованием автомобилей и пользоваться общественным транспортом на этой неделе. Таким образом мы поможем городу быстрей ликвидировать последствия снегопада», – сообщила пресс-служба ЦОДДа в понедельник.

В ведомстве поблагодарили автомобилистов, которые помогли избежать транспортного коллапса в столице. «Центр организации дорожного движения благодарит автомобилистов, которые прислушались к нашим советам и оставили автомобили дома. Благодаря этому удалось избежать транспортного коллапса в городе, а также обеспечить беспрепятственную уборку для наших коллег-коммунальщиков», – подчеркнули в ЦОДДе.

По словам собеседника агентства, загрузка дорог в вечерний час пик понедельника не достигла критических отметок. «Сегодня в Москве в среднем на 10–15% уменьшилось количество автомобилей в течение всего дня. Благодаря этому утренняя загрузка дорог не превысила отметки в 6 баллов, а в вечерний час пик – кратковременно 7 баллов», – сообщили в пресс-службе ведомства.

Сильный снегопад в столичном регионе 4–5 февраля принес в Москву рекордные за 100 лет 38 см снега – это больше месячной февральской нормы.

На Москву обрушился снегопад

Политика
Новости

Глава Дагестана отправил в отставку правительство республики

Интерфакс
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Временно исполняющий обязанности главы Дагестана Владимир Васильев отправил в отставку правительство республики и назначил врио председателя правительства региона, передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу администрации главы и правительства республики.

«Объявить об отставке правительства Республики Дагестан и возложить временное исполнение обязанностей председателя правительства Республики Дагестан на Карибова Анатолия Шамсутдиновича», – говорится в указе главы региона. Карибов до последнего времени был врио первого зампредседателя правительства Дагестана.

О задержании прежнего врио председателя правительства Абдусамада Гамидова, двух его заместителей Шамиля Исаева и Раюдина Юсуфова, а также экс-министра образования республики Шахабаса Шахова в понедельник сообщил Следственный комитет.

В середине января мэра Махачкалы Мусу Мусаева задержали и обвинили в превышении должностных полномочий. Счетная палата Дагестана выявила нарушения на общую сумму 3 млрд руб. в мэрии за 2016–2017 гг. За несколько дней до выявления нарушений в Дагестан прибыла группа сотрудников из Генпрокуратуры, начавшая проверку органов власти. 31 января в отставку ушел прокурор Дагестана Рамазан Шахнавазов. Несколько дней назад главного архитектора Махачкалы Магомедрасула Гитинова также обвинили в превышении должностных полномочий.

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Экономика
Новости

Путин подписал изменения в Трудовой кодекс о зарплате в иностранной валюте

Ведомости
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Президент России Владимир Путин подписал изменения в Трудовой кодекс России, согласно которым работодатель получит возможность выплачивать зарплату работающим за границей сотрудникам в иностранной валюте, передает «Интерфакс».

Ранее в ст. №131 Трудового кодекса говорилось, что выплата зарплаты должна осуществляться только в национальной валюте. По действовавшим требованиям российского валютного законодательства работающие за границей россияне могли получать зарплату от работодателей (юрлиц, резидентов России) только в рублях и на счета, открытые в российских банках.

В декабре 2017 г. поправки в закон были приняты в первом чтении.

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Экономика
Новости

Путин утвердил ратификацию документа о списании долга Киргизии в $240 млн

Ведомости
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Российский президент Владимир Путин утвердил ратификацию протокола к межправительственному соглашению с Киргизией о списании долга перед Россией на $240 млн. Копия документа опубликована на интернет-портале правовой информации.

Протокол к соглашению о списании долга был подписан в июне 2017 г., когда президент Киргизии Алмазбек Атамбаев прибыл с рабочим визитом в Москву.

Долг Киргизии перед Россией возник в результате предоставленного ранее кредита на основании межправительственного соглашения от 3 февраля 2009 г. Условия и порядок погашения долга позже были урегулированы в соответствии с соглашением от 20 сентября 2012 г. На тот момент сумма долга составляла $488,9 млн. В мае 2013 г. Россия простила Киргизии долг на $188,9 млн, оставшаяся сумма подлежала списанию в течение 10 лет - по $30 млн каждый год. Позже Киргизия обратилась с просьбой о единовременном списании оставшейся суммы.

В середине января этого года Госдума ратифицировала протокол к двустороннему соглашению о списании $240 млн долга Киргизии перед Россией.

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Бизнес
Новости

PepsiCo отозвала иск к управлению Россельхознадзора по Алтайскому краю

Ведомости
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АО «Вимм-Билль-Данн», принадлежащее PepsiCo, отозвало иск к управлению Россельхознадзора по Алтайскому краю, об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

О причинах отзыва иска не сообщается. Мелано напомнила, что компания ранее оспаривала предписание Россельхознадзора, выданное по результатам проверки Рубцовского молочного завода. В документе содержались требования об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки специалисты службы обнаружили, что завод принимал для переработки сырое молоко, хранившееся более 36 часов, включая время перевозки. Вопросы также были и к системе контроля сырого и пастеризованного молока, которое шло в дальнейшем на переработку. В ноябре 2017 г. специалисты службы обнаружили в сыре «Ламбер», произведенном на данном заводе, антибиотик.

Как отметила Мелано, отзыв иска не стал для Россельхознадзора неожиданностью. В 2017 г. компания проиграла Россельхознадзору два аналогичных суда и дважды отзывала иски.

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Политика
Новости

ГИБДД отказалась от идеи ввести экзамен по ПДД при замене прав

Ведомости
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Госавтоинспекция не собирается переэкзаменовывать автомобилистов, срок водительских удостоверений которых истек, передает ТАСС со ссылкой на пресс-центр МВД России.

Внесение изменений в порядок допуска к управлению автомобилями не предусматривается, отметили в ведомстве.

«Разработка и реализация госполитики в области обеспечения безопасности дорожного движения возложена на МВД России, которое, реализуя свои полномочия, вносит предложения, в том числе по порядку допуска к участию в дорожном движении. К данной работе могут привлекаться и иные органы исполнительной власти, организации и эксперты в указанной области», - заявили в МВД.

Осуществлять переэкзаменовку водителей при каждой замене прав ранее предложил ГИБДД Союз автошкол. Первый замруководителя комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Вячеслав Лысаков счел такое предложение избыточным. По его словам, это приведет только к дополнительным тратам для водителей.

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Бизнес
Новости

Составлен список российских спортсменов для церемонии открытия Олимпиады

Ведомости
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Штаб делегации команды «Олимпийские спортсмены из России» утвердил предварительный список спортсменов, которые примут участие в церемонии открытия Олимпиады-2018 в южнокорейском Пхенчхане, сообщил сайт «Команда России». В списке 70-75 спортсменов. Всего на Олимпийские игры заявлены 169 российских спортсменов.

«С учетом того, что некоторые спортсмены начинают соревнования уже на следующий день после открытия, а многие еще не прибыли в Пхенчхан, от нашей делегации в церемонии примут участие 70-75 человек: игроки хоккейной сборной, сноубордисты, саночники, горнолыжники и прыгуны с трамплина, представители фристайла, лыжных гонок, бобслея и скелетона, конькобежцы», - говорится в сообщении.

Руководитель делегации, первый вице-президент ОКР Станислав Поздняков призвал не верить слухам о том, что российские спортсмены будут бойкотировать открытие Олимпиады. «Не могу сказать, зачем отдельным российским СМИ понадобилось публиковать сегодня откровенную ложь по поводу «бойкота» церемонии открытия... Наша делегация обязательно примет участие в церемонии открытия», - сказал он.

Согласно правилам Международного олимпийского комитета (МОК), олимпийские спортсмены из России подпишут документ, содержащий требования не использовать символику России на форме и даже в соцсетях на период проведения Олимпиады. Им разрешено выступать под олимпийским флагом и гимном и под общим названием Olympic athlete from Russia (олимпийский атлет России), разрешается использование только аббревиатур OAR или кириллической ОСР.

Zasport показала эскизы «нейтральной» формы для российских олимпийцев

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Бизнес
Новости

На Мальдивах ввели режим ЧП

Ведомости
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Правительство Мальдивской республики объявило чрезвычайное положение из-за политического кризиса в стране. Об этом сообщает BBC.

Это решение принято после того, как Верховный суд отменил приговоры нескольким политическим лидерам. Среди них есть бывший президент страны Мохамед Нашид. После этого появилась информация о возможном импичменте действующего президента Абдуллы Ямина. В столице Мальдивской республики произошли столкновения между оппозицией и полицией, передает агентство «Синьхуа». Режим ЧП действует 15 дней.

МИД Китая уже посоветовал жителям своей страны избегать посещения Мальдивских островов, пока не спадет политическая напряженность, пишет South China Morning Post.

Политический кризис на Мальдивах не влияет на отдых туристов, сообщает Ассоциация туроператоров России (АТОР). Все политические столкновения происходят исключительно в столице Мальдив, городе Мале, вдали от курортных островов и туристических зон, уточняет ассоциация.

В 2014 г. российский МИД рекомендовал жителям России воздержаться от посещения Мальдивской республики, если есть подозрения, что правоохранительные органы третьих стран могут выдвинуть к ним какие-либо претензии. Тогда Мальдивы выдали США сына депутата Госдумы Романа Селезнева.

Эмоции – главный враг трейдера и инвестора

Финансы
Новости

Бинбанк подал иск о банкротстве совладельцев «Тракторных заводов»

Интерфакс
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Находящийся на санации Бинбанк подал в Арбитражный суд Москвы заявления о признании банкротами совладельцев «Концерна «Тракторные заводы» (КТЗ) Альберта Бакова и Михаила Болотина.

Оба заявления поданы 1 февраля, следует из данных картотеки суда. Исковое заявление в отношении Болотина оставлено без движения до 6 марта, заявление в отношении Бакова пока не принято судом к рассмотрению. Сумма исковых требований Бинбанка не названа.

Задолженность предприятий крупнейшего машиностроительного концерна России превышает 85 млрд руб. Внешэкономбанк уже подал иск о признании КТЗ банкротом, сумма исковых требований составляет 68,5 млрд руб. Бинбанк уже заявлял о намерении обратиться в суд с заявлениями о банкротстве совладельцев КТЗ. Ранее иск о банкротстве бизнесмена Болотина подавала российская лизинговая компания «Трансфин-М», пытаясь взыскать около 1 млрд рублей, но арбитраж признал его необоснованным.

В прошлом году руководитель «Ростеха» Сергей Чемезов говорил, что считает невозможным и бесполезным финансовое оздоровление КТЗ. По его словам, предприятие «находится в крайне тяжелом финансовом положении, там огромные долги», его нужно обязательно банкротить. Концерн будет полностью передан в управление «Ростеху», который уже контролирует предприятия его военного дивизиона.

В состав КТЗ входят 14 машиностроительных предприятий, которые производят технику для сельского хозяйства, строительства, железнодорожной инфраструктуры и Минобороны. На предприятиях концерна работают около 19 000 человек.

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Бизнес
Новости

Путин наградил нескольких фигурантов «кремлевского доклада»

Ведомости
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Включенный в «кремлевский доклад» совладелец Уральской горно-металлургической компании (УГМК) Искандар Махмудов награжден медалью ордена «За заслуги перед отечеством» второй степени. Он вошел в список награжденных указом президента Владимира Путина от 1 февраля. Сегодня документ был опубликован на официальном портале правовых актов.

Совладелец УГМК, «Кузбассразрезугля», «Трансмашхолдинга», «Аэроэкспресса» и ряда других активов отмечен «за достигнутые трудовые успехи и многолетнюю добросовестную работу». Состояние Махмудова в марте прошлого года журнал Forbes оценивал в $6,5 млрд.

Орденом «За заслуги перед отечеством» второй степени награжден еще один фигурант «кремлевского доклада» - губернатор Санкт-Петербурга Георгий Полтавченко.

В конце января минфин США составил «кремлевский доклад» – список высокопоставленных чиновников и бизнесменов, которых Вашингтон считает близкими к руководству России. В список вошли сотрудники администрации Кремля, члены кабинета министров во главе с премьером Дмитрием Медведевым, руководители «Газпрома» и «Роснефти» Алексей Миллер и Игорь Сечин, а также 96 российских бизнесменов, чье состояние, по оценке журнала Forbes, составляет от $1 млрд.

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