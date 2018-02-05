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PepsiCo отозвала иск к управлению Россельхознадзора по Алтайскому краю

АО «Вимм-Билль-Данн», принадлежащее PepsiCo, отозвало иск к управлению Россельхознадзора по Алтайскому краю, об этом «Интерфаксу» рассказала пресс-секретарь ведомства Юлия Мелано.

О причинах отзыва иска не сообщается. Мелано напомнила, что компания ранее оспаривала предписание Россельхознадзора, выданное по результатам проверки Рубцовского молочного завода. В документе содержались требования об устранении нарушений.

Ранее сообщалось, что в ходе проверки специалисты службы обнаружили, что завод принимал для переработки сырое молоко, хранившееся более 36 часов, включая время перевозки. Вопросы также были и к системе контроля сырого и пастеризованного молока, которое шло в дальнейшем на переработку. В ноябре 2017 г. специалисты службы обнаружили в сыре «Ламбер», произведенном на данном заводе, антибиотик.

Как отметила Мелано, отзыв иска не стал для Россельхознадзора неожиданностью. В 2017 г. компания проиграла Россельхознадзору два аналогичных суда и дважды отзывала иски.