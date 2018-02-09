Бизнес

Новости

Путин обсудил с бизнесом гарантии для вышедших из тени предпринимателей

На встрече бюро Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) с президентом Владимиром Путиным обсуждалась «внутренняя амнистия капитала», рассказал журналистам председатель РСПП Александр Шохин.

Путин обсудил с бизнесом «возможности своего рода внутренней амнистии капитала, имея в виду, что не надо чересчур жестко относиться к тому бизнесу, который вышел из тени, но который формально можно проверять по прошлым грехам», сообщил Шохин: «Здесь какой-то переходный период должен быть. Мы, к сожалению, не предложили конкретной формулы, но договорились пообсуждать эту тему с правительством».

По словам Шохина, помощник президента Андрей Белоусов, первый вице-премьер Игорь Шувалов получили вместе с министрами финансов и экономического развития такое поручение - «с нами пообсуждать, есть ли механизм такого рода, который может способствовать ускоренному выходу из тени тех, кто готов выйти, но боится быть уличенным в прошлых грехах».

Госдума приняла закон об амнистии капитала, которая позволит бизнесу репатриировать в Россию зарубежные активы с освобождением от уголовной и налоговой ответственности. Амнистия пройдет с 1 марта 2018 г. по 28 февраля 2019 г. Кроме того, своеобразную амнистию предложил провести бизнес-омбудсмен Борис Титов. Он передал в Кремль список желающих вернуться в Россию бизнесменов, которые сейчас скрываются за рубежом от российских правоохранительных органов. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что Кремль изучит историю каждого бизнесмена.

Также на встрече Путина с бизнесом «мимоходом» затрагивалась тема подготовленного минфином США списка приближенных к Кремлю чиновников и крупнейших предпринимателей, рассказал Шохин. «Исходили из уже прозвучавшей оценки о том, что «кремлевский список» - это все-таки документ, который может иметь любое развитие либо не иметь развития. Поэтому обсуждения собственно этой темы особенного и не было», - отметил Шохин. По его мнению, расчет американских властей на то, что «кремлевский доклад» оттолкнет российскую элиту от Путина, не оправдался.