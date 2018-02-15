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ОАК до конца года может войти в состав «Ростеха»

Объединенную авиастроительную корпорацию (ОАК) до конца 2018 г. могут включить в состав «Ростеха», передает «Интерфакс» со ссылкой на заявление министра промышленности Дениса Мантурова.

«Рассчитываем, что в этом году», - так он ответил на вопрос о сроках вхождения корпорации в «Ростех».

О том, что Минпромторг подготовил проект указа президента о передаче «Ростеху» акций ОАК, 22 ноября прошлого года «Коммерсантъ» писал со ссылкой на источники. В документе под грифом «для служебного пользования» говорилось о передаче 91,68% акций ОАК. Еще 5,11% акций владеет ВЭБ, 3,68% принадлежит другим акционерам.

Идею о передаче ОАК в собственность «Ростеха» начали прорабатывать еще весной 2017 г. под личным контролем Мантурова, говорили источники. «Он прикладывает много усилий, чтобы продвинуть проект,— и как министр, и как председатель совета директоров ОАК, и как глава наблюдательного совета «Ростеха»», — рассказал один из источников. Основным аргументом в пользу объединения является тот факт, что приблизительно 60–70% комплектующих для выпускаемых ОАК самолетов производят предприятия «Ростеха».

На данный момент в «Ростех» входит около 700 компаний. В правительстве опасаются «перегрузить» госкорпорацию. Окончательное решение примет президент Владимир Путин, утверждал источник газеты.