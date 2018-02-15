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Соколов оценил в 15 трлн рублей потребность инвестиций в транспортную инфраструктуру

Министр транспорта России Максим Соколов заявил, что для решения проблем транспортной инфраструктуры в России потребуется около 10–15 трлн руб. в ближайшие 5–6 лет.

«На самом деле это триллионы рублей – в пределах 10, может, даже 15 трлн необходимо», – уточнил он на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

По его словам, именно такая сумма необходима в ближайшие 5–6 лет для приведения транспортной инфраструктуры страны «в совершенно иное качество», в соответствие «лучшим мировым стандартам».

В свою очередь гендиректор РЖД Олег Белозеров считает, что подобный размер денежных средств потребуется только на улучшение железнодорожной инфраструктуры, а не на всю транспортную инфраструктуру.