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Медведев рассказал о стремлении США вытеснить российские компании с европейского рынка

Премьер-министр России Дмитрий Медведев рассказал о стремлении властей США вытеснить с европейского рынка российские компании. Для этого, по его словам, Белый дом составляет различные списки, передает «Интерфакс».

По мнению Медведева, США хотят «продвинуть свои компании на европейский рынок». При этом между Европой и США «сейчас не лучший период отношений», добавил он. В качестве примера Медведев привел проект строительства газопровода «Северный поток - 2».

«Американцы напрямую... борются с нашим "Северным потоком"... по вполне простым, прозаическим причинам - они хотят продвинуть свой сжиженный природный газ на европейский рынок и постараться вывести нас из игры», - пояснил премьер.

Медведев назвал «кремлевский доклад» внутриамериканской проблемой, результатом борьбы американской элиты с президентом Дональдом Трампом. «Это проблема сведения счетов между демократами и республиканцами», - добавил он.

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