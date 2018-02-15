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«Энел Россия» построит в Ростовской области ветропарк за 132 млн евро

«Энел Россия» собирается построить в Азовском районе Ростовской области ветропарк. Инвестиции в проект составят 132 млн евро, передает «РИА Новости».

Ветропарк площадью 133 га будет находиться на территории бывшей игорной зоны «Азов-сити». Проектная мощность – более 90 МВт. Ветропарк сможет генерировать приблизительно 300 ГВт ч ежегодно.

Соглашение о сотрудничестве по реализации проекта на полях инвестиционного форума в Сочи подписали губернатор Ростовской области Василий Голубев и гендиректор «Энел Россия» Карло Палашано Вилламанья.

«Это новая для региона отрасль с большим инвестиционным потенциалом. Для строительства ветропарков в Донском регионе имеются все условия», – отметил Голубев.

Локализацией оборудования для ветропарка займется Siemens Gamesa. Ввод объекта в эксплуатацию запланирован на 2020 г.