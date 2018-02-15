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«Саратовские авиалинии» возобновят 16 февраля эксплуатацию Ан-148

«Саратовские авиалинии» с 16 февраля возобновят эксплуатацию пассажирских самолетов Ан-148. Об этом говорится в сообщении авиакомпании.

«Саратовские авиалинии» после внеочередных технических проверок самолетов Ан-148 специалистами авиационно-технической базы авиакомпании возобновляют полеты на этом типе ВС по текущему расписанию с усиленным экипажем, в состав которого будет входить пилот-инструктор», – уточняется в пресс-релизе.

В компании отметили, что входящие в авиапарк самолеты соответствуют всем требованиям эксплуатационной документации.

Пассажирский самолет Ан-148 с регистрационным номером RA-61704 разбился в Подмосковье 11 февраля. Самолет следовал рейсом Москва – Орск. Он потерпел крушение через 4 минуты после взлета из аэропорта «Домодедово». На его борту находились 65 пассажиров и шесть членов экипажа, все они погибли.