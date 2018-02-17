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Danone оспорил в суде проверку Россельхознадзора

Французская компания Danone обжаловала в суде результаты проверки Россельхознадзора, который в декабре 2017 г. обнаружил в молоке «Простоквашино» антибиотики. Иск зарегистрирован 16 февраля Арбитражным судом Волгоградской области. Первым на него обратил внимание РБК.

Danone просит признать недействительными результаты проверки Россельхознадзора в связи с грубыми нарушениями, сообщил изданию представитель российского офиса компании. В пресс-службе Россельхознадзора не ответили на запрос РБК.

В декабре Россельхознадзор сообщил, что обнаружил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенном на молочном комбинате «Волгоградский» (принадлежит Danone). Компания заявила, что Россельхознадзор допустил грубые нарушения при отборе проб и исследовании молока, и отказалась признать результаты проверки.

Россельхознадзор допустил, что может подать к Danone сразу два иска: о защите деловой репутации и распространении недостоверной информации о безопасности продукции, которая ставит под угрозу здоровье россиян.