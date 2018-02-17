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Россельхознадзор увидел в иске Danone желание пропиариться

Попытка французской компании Danone обжаловать результаты проверки Россельхознадзора не является чем-то неординарным, заявила официальный представитель ведомства Юлия Мелано. «В последнее время иностранные компании слишком часто подают в суд на российские госорганы, в том числе на Россельхознадзор, при этом регулярно проигрывают», – сказала она РБК.

Danone обратился в Арбитражный суд Волгоградской области с требованием признать недействительными результаты проверки Россельхознадзора, который в декабре 2017 г. обнаружил в молоке «Простоквашино» антибиотики. Компания считает, что ведомство допустило грубые нарушения при отборе проб и исследовании молока.

Россельхознадзор увидел в иске Danone желание пропиариться. «Мы видим в этом политический окрас и желание пиара, не более того», – объяснила позицию ведомства Мелано.

В Россельхознадзоре считают необходимым предостерегать общественность при выявлении потенциально опасной продукции, «как в случае с молоком “Простоквашино”, где выявлены антибиотики», добавила представитель ведомства.

В декабре Россельхознадзор сообщил, что обнаружил антибиотики тетрациклиновой группы в молоке «Простоквашино», произведенном на молочном комбинате «Волгоградский» (принадлежит Danone). Компания отказалась признать результаты проверки.