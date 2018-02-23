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Чистая прибыль UC Rusal в 2017 году выросла в 3,7 раза

По итогам 2017 г. скорректированная чистая прибыль UC Rusal составила $1,077 млрд, что почти в 3,7 раза больше, чем в 2016 г. ($292 млн), следует из отчетности компании. Выручка UC Rusal увеличилась до $9,969 млрд против $7,983 млрд годом ранее.

Для алюминиевой отрасли прошлый год был удачным, отметили в UC Rusal. Средняя цена алюминия на Лондонской бирже металлов выросла на 22,7% до $1968 за тонну.

Кроме того, в 2017 г. наблюдался высокий спрос на алюминий. «По нашим оценкам, потребление алюминия выросло в прошлом году на 6% и достигло 64 млн т, что привело к дефициту металла на мировом рынке в размере 1 млн т», – сказал генеральный директор UC Rusal Владислав Соловьев.

На фоне роста цен на алюминий и высокого спроса на металл скорректированная EBITDA UC Rusal по итогам года увеличилась на 42,4% до $2,12 млрд, что является лучшим результатом с 2012 г.

В феврале 2017 г. компания успешно разместила третий выпуск еврооблигаций на сумму $500 млн сроком на 5 лет, ставка купона – на уровне 4,85% годовых. Средства от размещения еврооблигаций были направлены на частичное погашение долга.