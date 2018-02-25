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Intesa Sanpaolo рассказала о переговорах с «Новатэком» по проекту «Арктик СПГ – 2»

Итальянская банковская группа Intesa Sanpaolo продолжает переговоры об участии в проекте «Новатэка» «Арктик СПГ - 2». Об этом в интервью «РИА Новости» сообщил председатель совета директоров банка «Интеза» (входит в группу) Антонио Фаллико.

«Ведем очень продуктивные переговоры с "Новатэком" и другими заинтересованными лицами по проекту "Арктик СПГ - 2". На данном этапе этот проект не очень разработан, имеется в виду в качестве уже готовой финансовой сделки, но мы кропотливо над ним работаем», – сказал Фаллико.

Он добавил, что «Интеза» активно финансирует и другие отрасли, в том числе металлургическую, химическую, вкладывает в строительство инфраструктурных объектов в России.

«Арктик СПГ - 2» – второй проект «Новатэка», связанный с производством сжиженного природного газа (первый – «Ямал СПГ»). Проект будет реализован на базе Утреннего месторождения. Завод будет состоять из трех технологических линий. Первую планируется запустить в 2022-2023 гг.

«Новатэк» ожидает, что доля внешнего финансирования в проекте «Арктик СПГ - 2» может быть меньше 55%, как было в «Ямал СПГ».