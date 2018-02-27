В Москве снизились цены на бензин
Центральное диспетчерское управление топливно-энергетического комплекса Минэнерго (ЦДУ ТЭК) зафиксировало снижение цен на бензин на столичных и подмосковных АЗС.
За прошедшую неделю - с 18 по 25 февраля - бензин Аи-92 и Аи-95 в Москве в среднем подешевел на 2 коп., его стоимость за литр - 38,5 руб. и 41,47 руб. соответственно. В Подмосковье цены на бензин снизились в среднем на 3 коп. - до 37,7 руб. и 41,35 руб. за литр. В Ярославской области Аи-92 подешевел на 4 коп. до 37,07 руб. за литр, Аи-95 - на 1 коп. до 39,19 руб. за литр.
В остальных регионах России стоимость бензина на АЗС остается прежней.
В 2017 г. рост цен на бензин почти втрое превысил темпы инфляции - бензин подорожал на 7,3% при инфляции 2,5%. В 2016 г. цена бензина выросла на 3,8% при инфляции в 5,4%. В конце января Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России назвала причины роста цен на бензин. По мнению ведомства, налоговая составляющая в розничной цене 1 л бензина составляет около 65%. К росту цен на бензин также приводит сезонный спрос на нефтепродукты, динамика мировых цен, рост отраслевых издержек, профилактика и плановые ремонты российских НПЗ и проч.
Как отметили в ФАС, стоимость топлива формируется на основе рыночного механизма. Цены на бензин не регулируются действующим законодательством.