«Интерфакс» узнал об уходе из НМТП четырех ключевых топ-менеджеров
ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП) покинули четыре ключевых руководителя, передает «Интерфакс» со ссылкой на несколько источников в отрасли.
По их информации, из компании ушли два члена правления – первый заместитель гендиректора Павел Соколов и руководитель коммерческой дирекции НМТП Андрей Гарнухин, техдиректор Игорь Белухин и директор по кадрам Константин Колесников.
Решение о кадровых перестановках принял новый гендиректор НМТП Сергей Киреев накануне 23 февраля, сообщил один из источников агентства. О том, кто будет назначен на освободившиеся должности, не сообщается.
В НМТП и «Транснефти» (крупнейший акционер порта) данную информацию не комментируют.
По их информации, из компании ушли два члена правления – первый заместитель гендиректора Павел Соколов и руководитель коммерческой дирекции НМТП Андрей Гарнухин, техдиректор Игорь Белухин и директор по кадрам Константин Колесников.
Решение о кадровых перестановках принял новый гендиректор НМТП Сергей Киреев накануне 23 февраля, сообщил один из источников агентства. О том, кто будет назначен на освободившиеся должности, не сообщается.
В НМТП и «Транснефти» (крупнейший акционер порта) данную информацию не комментируют.