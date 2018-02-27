ФАС запросила электронную переписку сотрудников аэропорта «Шереметьево»
Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) в рамках проверки запросила у руководства аэропорта «Шереметьево» электронную переписку сотрудников и одной из подконтрольных аэропорту компаний – «Москва Карго». Об этом говорится в Telegram-канале службы.
«Осмотр в "Шереметьево" завершен. ФАС вручила аэропорту требование о представлении электронной переписки ряда сотрудников "Шереметьево" и одной из подконтрольных аэропорту компаний в полном объеме. Эта переписка расположена на серверах компании», – говорится в сообщении.
Ранее стало известно, что ФАС проводит выездную проверку компании «Москва Карго», которая является грузовым оператором аэропорта. ФАС подозревает, что «Шереметьево» и «Москва Карго» препятствовали проведению проверки. В «Москва Карго» были отключены сетевые диски, электронная почта сотрудников была недоступна для сотрудников ФАС. В свою очередь, представитель аэропорта во время проверки отключила компьютер, за которым работал специалист службы. По информации ФАС, представитель службы безопасности аэропорта получил распоряжение от руководства аэропорта не предоставлять доступ к информации и документам сотрудникам ФАС.
В пресс-службе «Шереметьево» заявили, что аэропорт и «Москва Карго» предоставили специалистам ФАС доступ к необходимым документам и информресурсам для проведения проверки. Позже ФАС подтвердила данную информацию.