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Ангелина Кречетова

Volvo Cars запустила фонд для инвестиций в технологические стартапы

Производитель легковых автомобилей Volvo Cars объявил о создании инвестиционного фонда Tech Fund для поддержки технологических стартапов по всему миру, говорится в сообщении компании, поступившем в редакцию «Ведомостей». Компанию в первую очередь интересуют технологические тренды, которые «изменят автомобильную индустрию». Речь идет о проектах в сфере искусственного интеллекта, электрификации, автономного вождения и мобильных сервисах.

Первой сделкой для фонда станет инвестиция в калифорнийскую компанию, которая занимается разработкой высокотехнологичных сенсоров. Название компании в сообщении не уточняется. Сумма инвестиции и общий размер фонда также не раскрываются.

Гендиректором фонда стал вице-президент по стратегическому партнерству технологического центра Volvo Cars в Кремниевой долине Заки Фасихуддин. Он подчеркнул, что компания намерена инвестировать в компании, которые дали бы Volvo Cars стратегический доступ к новым технологиям, возможностям и высококвалифицированным специалистам.

В компании отмечают, что сотрудничающие с ней стартапы смогут заявить о перспективности своих разработок и ускорить выход продуктов на рынок, в том числе на крупнейший для Volvo Cars - китайский, а также получат доступ к глобальной сети автомобильных и технологических партнеров шведского производителя.

Volvo Cars продает свои автомобили приблизительно в 100 странах. Продажи за 2017 г. по всему миру составили 571 577 автомобилей. До 1999 г. Volvo Cars являлась частью компании Volvo Group (Швеция), затем ее выкупила компания Ford Motor Company (США). В 2010 г. Volvo Cars была приобретена одной из крупнейших китайских автомобилестроительных компаний - Zhejiang Geely Holding.

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