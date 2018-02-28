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Путин назвал проект «Северный поток – 2» абсолютно деполитизированным

Президент России Владимир Путин заявил о готовности рассмотреть условия транзита газа в Европу через территорию Украины, если Киев предоставит экономически обоснованные условия, передает «Интерфакс».

«Северный поток - 2» не конкурент украинскому транзиту. Россия не имеет ничего против транзита газа через Украину. «Северный поток - 2» не имеет целью отказ от этого маршрута», - сказал глава государства по итогам переговоров с канцлером Австрии Себастьяном Курцем.

Президент отметил, что Москва является сторонником реализации проекта, который, «без всяких сомнений, абсолютно деполитизирован». По его словам, это «чисто коммерческий проект».

В свою очередь Курц заявил, что Австрия также поддерживает строительство газопровода. Однако, по его словам, необходимо «проработать множество деталей», а также оценить влияние проекта на другие страны.

16 февраля канцлер Германии Ангела Меркель заявила, что газопровод «Северный поток - 2» является экономическим проектом и не представляет угрозу безопасности европейских потребителей. По ее словам, Германия одобряет диверсификацию источников энергии. Меркель также подчеркнула необходимость сохранить транзит газа через Украину.

Строительство «Северного потока – 2» начнется в 2018 г. Об этом в начале февраля говорил исполнительный директор компании-оператора Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг. «Мы технически и фактически выполнили все задачи и собираемся мобилизовать партнеров по договору», – заявлял он в интервью немецкой газете Die Welt. Согласно проекту будут построены две нитки газопровода общей мощностью 55 млрд куб. м газа в год. «Северный поток - 2» протянется от побережья России через Балтийское море до Германии. Общая стоимость строительства газопровода составит около 9,5 млрд евро. Единственным акционером Nord Stream 2 AG является «Газпром».

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