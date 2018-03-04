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Россия поставит в Великобританию новую партию сжиженного газа

Россия поставит в Великобританию новую партию сжиженного природного газа (СПГ), сообщает газета Financial Times со ссылкой на источники. По данным издания, газ доставит компания Royal Dutch Shell, которая 3 и 4 марта перекачивает сжиженный газ с российского ледокола у западного побережья Франции.

Как пишет FT, 6 марта судно с газом, произведенным на заводе «Ямал СПГ», должно пришвартоваться у терминала СПГ в порту города Милфорд-Хейвен. Там поставка будет приведена в газообразное состояние и закачана в общебританскую газовую сеть.

Компания «Новатэк», являющаяся владельцем завода «Ямал СПГ», и Royal Dutch Shell отказались от комментариев.

Первая партия сжиженного природного газа из России была поставлена в Великобританию 28 декабря прошлого года. Ее доставил в британский порт ледокольный газовоз «Кристоф де Маржери».

В связи с холодами в Великобритании на прошлой неделе компания National Grid, обслуживающая британскую газораспределительную систему, заявила, что впервые за восемь лет столкнулась с дефицитом газовых поставок. Цена на газ в стране выросла до максимума за последние 12 лет.