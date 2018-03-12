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«Лента» увеличила прибыль в 2017 году на 18%

Чистая прибыль розничной сети магазинов «Лента» в 2017 г. увеличилась к предыдущему году на 18,4%, до 13,3 млрд руб. по МСФО, сообщает компания.

Выручка розничной сети выросла на 19,2%, до 365,2 млрд руб., скорректированная EBITDA увеличилась на 11,8%, до 35,5 млрд руб., рентабельность - на 9,7%.

Валовая маржа снизилась на 0,7 п. п. до 21,4% - из-за дополнительных инвестиций в цены и разового эффекта от нового закона о торговле, объясняет компания. Негативный эффект не удалось полностью компенсировать за счет более выгодных условий от поставщиков, улучшений в цепочках поставок и роста эффективности собственного производства, отмечает ритейлер.

Капитальные вложения «Ленты» уменьшились на 49,7%, до 27,3 млрд руб., главным образом за счет снижения темпов органического развития сети в сравнении с 2016 г. и сокращения уровня инвестиций в приобретение земельных участков и строительство будущих магазинов.

Средний чек в 2017 г. увеличился на 2,3%, сопоставимые с 2016 г. продажи сократились на 1,4%. Чистый долг компании по итогам года составил 92,8 млрд руб.

«Лента» продолжит органический рост в форматах гипермаркетов и супермаркетов. Наши предыдущие приобретения были очень успешными, поэтому параллельно с органическим развитием мы продолжим поиск новых M&A сделок, обеспечивающих рост стоимости компании», - сообщил гендиректор «Ленты» Ян Дюнинг.

В 2018 г. «Лента» планирует открыть около 20 новых гипермаркетов и 50 супермаркетов. Капитальные затраты ритейлера в текущем году составят 30-35 млрд руб.

В 2017 г. компания открыла 40 новых гипермаркетов и 49 супермаркетов площадью 236 000 кв. м. На 31 декабря у «Ленты» было 328 магазинов, в том числе 231 гипермаркет и 97 супермаркетов общей площадью 1 382 111 кв. м (плюс 20,6% к 2016 г.).