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Австрийский фонд инвестирует в строительство солнечных электростанций под Астраханью

Австрийский фонд частных инвестиций Core Value Capital собирается инвестировать около 5,5 млрд руб. в строительство двух солнечных электростанции суммарной мощностью 30 МВт в Астраханской области. Станции планируется ввести в эксплуатацию к 2019 г., передает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу астраханского губернатора.

12 марта губернатор Астраханской области Александр Жилкин подписал соглашение о намерениях по реализации инвестпроектов в сфере солнечной энергетики с Core Value Capital GmbH, Green Source GmbH, Gildemeister, LSG Group, Green Source Gmbh и ООО «Вершина девелопмент».

«Две электростанции - СЭС "Володаровка" и СЭС "Енотаевка" мощностью 15 МВт каждая - уже строятся в Наримановском и Енотаевском районах Core Value Capital. Это первые объекты компании в России», - отметили в пресс-службе.

Строительство осуществляется консорциумом Gildemeister и LSG Group. Green Source Gmbh и ООО «Вершина девелопмент» управляют проектом в интересах инвестора.