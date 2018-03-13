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На Шикотане построят две электростанции

На острове Шикотан на территории опережающего развития (ТОР) «Курилы» для двух рыбокомбинатов будут построены две дизельные электростанции, рассказал журналистам губернатор Сахалинской области Олег Кожемяко.

На острове реализуется большой проект рыбокомбината «Островной», он стал первым резидентом ТОР «Курилы». Рядом с ним строится еще один комбинат «Курильский рыбак». «Общая мощность потребляемой ими энергии будет равна порядка 30 мегаватт. Для обеспечения этих объектов энергией необходимо строительство ДЭС», - сообщил Кожемяко (цитаты по «Прайм»).

Инвесторами выступают две крупные компании, одна из которых, американская Caterpillar, уже готова строить энергомощности. Стоимость строительства станций предварительно оценивается в 5,5-7,5 млрд руб.

«Мы на первом этапе договорились с инвесторами, кто даст лучшие условия, те и будут являться инвесторами для резидентов, а резидентам мы уже будем компенсировать затраты по инфраструктурному подключению, возможно, возьмем созданные энергомощности себе на баланс», - отметил Кожемяко.

Первые 5 мегаватт электромощностей, необходимые для запуска рыбозавода, должны быть построены к сентябрю 2018 г. Мощности для второго комбината будут запущены со следующего года.

Сейчас энергетическая система Шикотана состоит из двух дизельных электростанций в селах Малокурильское и Крабозаводское с общей мощностью 5 тыс. киловатт, дефицит составляет 1,5 тыс. киловатт в час. Физический износ установок английского и японского производства составляет 70%, моральный – 100%.