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«Почта России» внедрит программу борьбы с воровством

«Почта России» внедрит программу борьбы с воровством на своих предприятиях, сообщил гендиректор почтового оператора Николай Подгузов на пресс-конференции в ТАСС.

«Программа борьбы с воровством на предприятии принята. Мы ее внедрим и добьемся результатов», – сказал Подгузов (цитаты по ТАСС). По его словам, программа позволит «существенно минимизировать такого рода инциденты» уже в 2018 г.

«Я считаю, наша первоочередная задача – каждое такого рода преступление не оставлять безнаказанным», – подчеркнул Подгузов.

Чистая прибыль «Почты России» за 2017 г. уменьшилась по сравнению с предыдущим годом в 2,3 раза, до 758 млн руб. по РСБУ. Вместе с тем заработок госпредприятия превысил плановые показатели на 28%. Выручка «Почты России» увеличилась на 8,1%, до 178,1 млрд руб., доходы предприятия выросли по всем направлениям бизнеса.

В 2018 г. чистая прибыль «Почты России» будет сопоставима с уровнем 2017 г., прогнозирует Подгузов. В этом году почтовый оператор планирует направить более 3 млрд руб. на текущий и капитальный ремонт отделений.

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