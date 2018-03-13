Компания сооснователя Google провела испытания летающего такси
Американская компания Kitty Hawk, среди инвесторов которой сооснователь Google и гендиректор Alphabet Ларри Пейдж, провела тестовые испытания беспилотного воздушного такси в Новой Зеландии. Об этом пишет The New York Times.
Это может привести к появлению сети летающих такси в Новой Зеландии в течение трех лет, отмечает издание. Разработки этого такси велись почти восемь лет, указано на сайте Kitty Hawk.
Беспилотное такси компании Kitty Hawk называется Cora. Оно похоже на прототип самолета. Cora электрическая и может развивать скорость в 150 км/ч, дальность полетов – 100 км, отмечает CNBC. Кроме того, это такси взлетает и приземляется вертикально, так что ему не нужна взлетно-посадочная полоса. Проект вписывается в стремление Новой Зеландии сократить до нуля выбросы к 2050 г., добавляет министр по исследованиям, науке и инновациям страны Меган Вудс.
У интернет-стартапов много инвестиций, но необходимы вложения и другого рода, чтобы решать реальные жизненные проблемы, говорил Пейдж в интервью в 2012 г. Он мечтает кардинально изменить транспортную отрасль, отмечал Bloomberg.