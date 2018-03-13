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«Аэрофлот» начал продавать билеты на рейсы в Каир

Российская авиакомпания «Аэрофлот» начинает продажу билетов на рейсы между столицами России и Египта с 13 марта. Выполнение рейсов Москва – Каир – Москва начнется с 11 апреля. Об этом говорится в сообщении компании.

«Аэрофлот» будет выполнять полеты три раза в неделю на самолетах Airbus A320. Рейс SU 400 из Москвы в Каир будет летать по понедельникам, средам и субботам, а рейс SU 401 из Каира в Москву по вторникам, четвергам и воскресеньям.

«Ведомости» убедились, что уже можно купить билет в Каир на сайте «Аэрофлота». Например, билет в классе эконом из Москвы в столицу Египта на 23 апреля обойдется в 16 608 руб., время в пути 4,35 часа.

При этом с 12 июня по 2 июля рейсы будут ежедневными. Это связано с повышенным спросом на авиаперевозки из-за футбольного турнира, отмечает «Аэрофлот».

«Аэрофлот» прекратил летать в Каир в конце 2015 г. Тогда было прервано авиасообщение между Россией и Египтом. Для возобновления полетов понадобилось значительное усиление мер безопасности, отмечает российская компания.

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