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Суд полностью снял арест с активов АФК «Система» по делу с «Роснефтью»

Арбитражный суд Башкирии снял арест с активов АФК «Система» Владимира Евтушенкова, которые были арестованы в рамках процесса с «Роснефтью». Об этом сообщает «Интерфакс».

В частности, под арестом находились 100% «Медси», 90,5% агрохолдинга «Степь», 71,87% МТС-банка и еще несколько активов. Заявление о снятии обеспечительных мер направляли в суд стороны процесса – «Роснефть», «Башнефть», минземимущества Башкирии, АФК «Система» и АО «Система-инвест». Ранее АФК полностью расплатилась с «Роснефтью» и «Башнефтью» по мировому соглашению.

Судебное разбирательство «Роснефти» и «Башнефти» с АФК началось в мае 2017 г. Нефтяные компании потребовали у «Системы» и «Система-инвеста» 106,6 млрд руб. за причинение «Башнефти» убытков при реорганизации в 2013–2014 гг. После «Роснефть» увеличила сумму иска до 170,6 млрд руб., а в декабре подала дополнительный иск о возмещении 131,6 млрд руб. дивидендов. Однако сторонам удалось достичь мирового соглашения в конце декабря.