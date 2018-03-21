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ФАС не нашла нарушений в слиянии двух крупных агрегаторов такси

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) не нашла нарушений в слиянии агрегаторов такси Fasten и ГК «Везет». Эта сделка не требовала согласования с ФАС, рассказал представитель службы, сообщает «Интерфакс».

В ноябре 2017 г. ФАС начала проверять слияние бизнесов этих компаний, которые объединились в ГК «Везет» в апреле прошлого года. Руководитель антимонопольной службы Игорь Артемьев отмечал, что сделка не была согласована с ФАС. «Эта компания действовала скрытно, у нас ничего не запрашивая», – говорит Артемьев. Есть несколько случаев, когда сделка не требует согласования с ФАС, отмечал директор по корпоративным отношениям ГК «Везет» Александр Костиков.

В прошлом году «Яндекс.Такси» и Uber сообщили о слиянии бизнесов в России, Казахстане, Белоруссии, Азербайджане, Армении и Грузии. Общая доля «Яндекс.Такси» и Uber на московском рынке такси составляет 65%, их основного конкурента Gett – 25%, рассказывал «Ведомостям» источник, близкий к московской мэрии. Эту сделку ФАС одобрила с предписанием: компаниям нельзя запрещать партнерам, водителям и пассажирам сотрудничать с другими агрегаторами услуг такси.

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