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СМИ узнали о риске острого дефицита зерновозов в России

В ближайшие три года Россия, претендующая на второе место в мире по экспорту зерна, лишится четверти зерновозов, пишет «Коммерсантъ» со ссылкой на протокол совещания у замруководителя Росжелдора Дмитрия Шпади от 15 марта. Из документа следует, что в текущем году предполагается списать 722 зерновоза из 40 800 единиц, а в 2019–2020 гг. — 10 600 вагонов. На совещании у гендиректора РЖД Олега Белозерова 26 февраля речь шла о списании 10 700 зерновозов.

Текущий дефицит вагонов РЖД оценивает в 300 шт. К 2019 г. он достигнет 1200 вагонов (34 100 при необходимых 35 800), а к 2020 г. – 6200 (29 600 против 35 800). Глава Российского зернового союза Аркадий Злочевский рассказал, что зерновики просили синхронизировать списание с закупкой новых вагонов, но производство отстает от списания «почти вдвое». Ответа аграрии пока не получили, сказал собеседник газеты.

Заместить списание невозможно, считает один из собеседников издания, поскольку мощности вагоностроения составляют всего 3000 зерновозов в год. В Объединении вагоностроителей мощности всех заводов оценивают более чем в 14 000 единиц. По словам источника в правительстве, мощности по выпуску зерновозов — 10 250 единиц, реальные закупки на 2018 г. — 5500 зерновозов. В Минсельхозе говорят, что мощности заводов в 5000 спасут аграрный экспорт. Не ждут дефицита и в Минтрансе.

Росжелдор намерен подготовить обращение в РЖД о подаче зерновозов только под зерно, следует из протокола совещания. В РЖД считают, что сейчас вагоны «до 40% времени» простаивают «под погрузкой и выгрузкой», и советуют расширять сеть элеваторов.

Издание прогнозирует рост цен на зерновые перевозки. По данным РЖД, ставка предоставления зерновозов с февраля 2017 г. по февраль 2018 г. выросла с 1200 до 1670 за вагон в сутки. На совещании у Белозерова отмечалось, что инновационный хоппер-зерновоз в 2017 г. подорожал на 15,8%, а в следующем ожидается рост цен еще на 5,8% до 3,5 млн руб.

В феврале министр сельского ходяйства Александр Ткачев заявлял о планах довести экспорт агропромышленной продукции до $50 млрд к 2024 г. В 2017 г. он составил $20,1 млрд.