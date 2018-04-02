Бизнес

Новости

Турция дала проекту АЭС «Аккую» стратегический статус

Проект строящейся в Турции при российском участии АЭС «Аккую» получил статус стратегического, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков. «28 марта проектная компания «Аккую» получила статус стратегического инвестора, – сказал он. – Это позволит расширить налоговые льготы и преференции. Экономия компании может составить в результате этого где-то $10 млрд. Общая стоимость проекта «Аккую» – $20 млрд».

«Вопрос в том, что если бы не было предоставлено турецкой стороной дополнительных преференций, то стоимость была бы намного больше. На данный момент первоначальный расчет, потому что станция будет строиться несколько лет, – $20 млрд как ориентир», – пояснил Ушаков.

Завтра, 3 апреля, начнется двухдневный рабочий визит президента России Владимира Путина в Турцию. Это первая зарубежная поездка Путина после президентских выборов 18 марта. В ходе визита Путин встретится с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом и примет участие в трехсторонней встрече лидеров России, Турции и Ирана. Как сообщил сегодня Ушаков, Путин и Эрдоган запустят заливку первого бетона в фундамент АЭС «Аккую» в формате телемоста.

Четырехблочная АЭС «Аккую» с реакторами ВВЭР-1200 должна быть построена в провинции Мерсин на берегу Средиземного моря к 2021 г. Соглашение об этом Россия и Турция заключили в мае 2010 г. Общий размер инвестиций тогда оценивался в $22 млрд. Предполагается, что 49% в проектной компании «Аккую нуклеар» «Росатом» продаст инвесторам, сохранив за собой 51%.