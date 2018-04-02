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Минэкономразвития и Сбербанк запустят чат-помощника для предпринимателей

Министерство экономического развития России к лету планирует запустить бизнес-бот для малых и средних предпринимателей, с которым можно будет общаться через электронное приложение, сообщил директор департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции МЭР Максим Паршин.

«Разрабатываем бизнес-бот, это единая сервисная модель. У каждого предпринимателях будет стоять такое приложение. Как "Алиса", которую можно будет спросить, где взять кредит. Она будет с системой искусственного интеллекта. Уже летом планируем запустить», - сказал Паршин на круглом столе по поддержке и развитию сектора малого и среднего бизнеса. По его словам, система разрабатывается совместно со Сбербанком, также ведутся обсуждения с платформами «типа "Яндекса"», где есть голосовые помощники.

В минувшую пятницу Сбербанк сообщил о покупке мажоритарной доли в компании «Диалог» - разработчике корпоративного мессенджера Dialog enterprise. Банк планирует заменить им все сторонние мессенджеры в рабочем общении, а также предлагать этот продукт партнерам. Помимо прочего функционала мессенджера, Dialog совместим с чат-ботами.

В октябре 2017 г. «Яндекс» запустил голосового помощника под названием «Алиса». Он работает на операционных системах Android, IOS, Windows. Система имитирует живой диалог, распознавая живую речь и давая ответы на вопросы пользователя.