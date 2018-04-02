В совет директоров НПФ «Сафмар» вошла вице-президент «Русснефти»

Политика

Новости

Вашингтон подтвердил возможность встречи Трампа с Путиным в Белом доме

Президент США Дональд Трамп и президент России Владимир Путин в телефонном разговоре 20 марта обсудили несколько возможных мест для встречи на высшем уровне, и одним из этих мест был Белый дом, сообщила сегодня представитель администрации США Сара Сандерс. По ее словам, в Вашингтоне не видят в этом новости, поскольку об этом уже рассказал сам Трамп.

«Как заявил сам президент 20 марта, через несколько часов после своего разговора с президентом Путиным, стороны обсудили двустороннюю встречу "в не слишком отдаленном" будущем в одном из возможных мест, в том числе - в Белом доме», - говорится в сообщении. «На данный момент добавить больше нечего», - цитируют американские СМИ слова представителя администрации США.

Ранее в понедельник помощник президента России Юрий Ушаков заявил, что в Кремле рассчитывают, что США не откажутся от предложения обсудить возможность встречи президентов России и США. «Когда наши президенты беседовали по телефону, то Трамп предложил первую встречу провести в Вашингтоне, в Белом доме», - заявил Ушаков, не уточнив предполагаемых сроков встречи.

Пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков сегодня же рассказал, что российский МИД получил поручение о подготовке встречи президентов. «По крайней мере, президент Путин, поскольку такая договоренность была, соответствующее поручение дал Министерству иностранных дел», - сказал Песков.