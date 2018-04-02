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Россельхознадзор пригрозил Белоруссии ограничением ввоза картофеля

Россельхознадзор обнаружил реэкспорт египетского картофеля из Белоруссии. При повторном нарушении ведомство грозит запретить ввоз в Россию картофеля с белорусскими фитосанитарными сертификатами.

Как сообщает служба, при проверке 18 т картофеля, поступившего из Белоруссии с белорусским сертификатом, на части упаковок была обнаружена маркировка, подтверждающая, что продукция имеет египетское происхождение. Груз будет возвращен отправителю.

«В случае повторного выявления подобных случаев Россельхознадзор будет вынужден ввести временные ограничения на поставки в Российскую Федерацию картофеля из Белоруссии в сопровождении белорусских фитосанитарных сертификатов», - предупреждает Россельхознадзор.

Поставки картофеля из Египта в Россию разрешены только из нескольких зон, свободных от болезней и карантинных объектов. В прошлом году в египетском картофеле обнаруживали гусениц картофельной моли и возбудителя бурой бактериальной гнили картофеля.