Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство АЭС «Аккую»
Агентство по атомной энергетике Турции выдало лицензию на строительство первого блока АЭС «Аккую», передает «РИА Новости» со ссылкой на информагентство Anadolu.
Проект станции, реализацией которого занимается «Росатом», признан соответствующим всем необходимым требованиям.
Церемония закладки фундамента АЭС должна состояться 3 апреля. Планируется, что в мероприятии будут участвовать российский президент Владимир Путин и его турецкий коллега Тайип Эрдоган.
Проект АЭС «Аккую» предполагает строительство четырех энергоблоков с российскими реакторными установками ВВЭР-1200 поколения «3+», соответствующими самым высоким стандартам безопасности.