Турция выдала «Росатому» лицензию на строительство АЭС «Аккую»

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ВВС: автор фильма о Путине и Крыме станет топ-менеджером ВГТРК

Автор документального фильма о президенте Владимире Путине, пресс-секретарь его предвыборного штаба, журналист Андрей Кондрашов назначен первым заместителем гендиректора ВГТРК, сообщает Русская служба ВВС со ссылкой на четыре источника в ВГТРК.

По словам одного из них, приказ о его назначении подписан и будет обнародован в течение недели. В пресс-службе ВГТРК подтвердили информацию о назначении Кондрашова.

Кондрашов «очень понравился Владимиру Путину», рассказал близкий к Кремлю источник. По словам источников, назначение для Кондрашова является «серьезным повышением» – с позиции одного из начальников «России 1» он становится одним из руководителей всего холдинга.