Правительство внесло в Госдуму законопроект о демонополизации железнодорожных перевозок
Правительство внесло в Госдуму законопроект «Об организации регулярных пассажирских железнодорожных перевозок», следует из материалов нижней палаты парламента. Его целью является формирование новой модели организации железнодорожных перевозок, говорится в пояснительной записке к документу.
«Предлагаемым законопроектом в качестве основного механизма организации перевозок предусматривается проведение конкурсов на право заключения организационного договора, что обеспечивает внедрение модели конкуренции "за маршрут"», – говорится в пояснительной записке к законопроекту.
Таким образом, документ исключает естественно монопольный характер рынка услуг пассажирских перевозок.
«Модель конкуренции "за маршрут" преобладает в мировой практике и доказала свою эффективность, она предусматривает конкуренцию перевозчиков на этапе конкурса», – говорится в записке.
Как ожидают в правительстве, реализация законопроекта позволит обеспечить доступность услуг по перевозке пассажиров железнодорожным транспортом.