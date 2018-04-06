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Галицкий выдвинул в совет директоров «Магнита» трех иностранцев

Основатель «Магнита» Сергей Галицкий, продавший основную часть своего пакета и отошедший от управления компанией, выдвинул в совет директоров ритейлера пять кандидатов, говорится в сообщении компании. Это гендиректор «Магнита» Хачатур Помбухчан, член правления ритейлера Илья Саттаров, а также три иностранца – Грегор Моват, Пол Фоли и Чарльз Райан.

Моват является соучредителем и финансовым директором nooli group, основал британскую торговую палату в Казахстане и был партнером KPMG по СНГ. Фоли является основателем и управляющим партнером Foley Retail Consulting, был директором торговой сети Aldi Sud в Великобритании и Ирландии. Райан возглавляет совет директоров UFG Asset Management и входит в советы директоров нескольких компаний.

В действующем совете директоров состоят семь человек, в том числе Галицкий, планирующий его покинуть. Помбухчан уже входит в совет директоров «Магнита, остальные выдвинутые Галицким – нет. Моват, Фоли и Райан номинированы в качестве независимых директоров. Сейчас в совете директоров «Магнита» иностранцев нет.

Галицкий уверен, что выдвинутые им кандидатуры являются одними из лучших профессионалов в области управления ритейл-компаниями и соблюдения передовых корпоративных практик публичных компаний, сказано в пресс-релизе. По его мнению, они будут способствовать успешному росту «Магнита» и увеличению капитализации торговой сети, указывает Галицкий.

Внеочередное собрание акционеров «Магнита», на котором будет избран новый совет директоров, состоится 19 апреля.

Галицкий продал 29,1% акций «Магнита» группе ВТБ и покинул пост гендиректора компании. Бизнесмен остался миноритарным акционером ритейлера, сохранив за собой 2,7% акций.