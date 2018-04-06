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Менеджмент «Русгидро» готов направить на дивиденды за 2017 год половину прибыли

«Русгидро» готово выплатить акционерам по итогам 2017 г. половину прибыли по МСФО, сообщил журналистам гендиректор компании Николай Шульгинов.

«Мы рассчитываем, что мы получим директиву [от правительства о направлении на дивиденды] 50% от прибыли по МСФО, – сказал он (цитата по ТАСС). – Мы обязаны будем соблюдать».

В 2017 г. прибыль компании по МСФО составила 24 млрд руб., по РСБУ – 36,15 млрд руб. В результате дивиденды могут составить 12 млрд руб.

По итогам 2016 г. «Русгидро» направило на дивиденды 19,88 млрд руб. или 50% прибыли по МСФО.

Энергетический холдинг «Русгидро» (60,6% принадлежит государству, 13,3% – банку ВТБ) объединяет более 90 объектов возобновляемой энергетики в России и за рубежом, тепловые электростанции и электросетевые активы на Дальнем Востоке, а также энергосбытовые компании и научно-проектные институты. Установленная мощность электростанций «Русгидро», включая Богучанскую ГЭС, составляет 39 ГВт.