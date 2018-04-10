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Правительство выдвинуло Галицкого в наблюдательный совет ВТБ

Правительство вновь выдвинуло министра финансов Антона Силуанова и бывшего гендиректора «Магнита» Сергея Галицкого в наблюдательный совет ВТБ. Об этом говорится в материалах госбанка, контрольный пакет которого принадлежит Росимуществу.

Силуанов и Галицкий являются действующими членами наблюдательного совета ВТБ. Бизнесмен в марте продал группе ВТБ 29,1% акций «Магнита», сохранив пакет в 2,69%.

Из действующего состава в наблюдательный совет не номинировались бывший заместитель министра экономического развития Николай Подгузов, возглавивший в 2017 г. «Почту России», заместитель руководителя Института развития финансового рынка Валерий Петров и ректор «Сколково» Андрей Шаронов.

Вместо них в наблюдательный совет банка могут войти заместитель министра экономического развития Азер Талыбов, член консультационного совета акционеров ВТБ Игорь Репин и ректор Финансового университета при правительстве Мухадин Эскиндаров.

Остальные номинированные директора входят в действующий состав наблюдательного совета: исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг, заведующий кафедрой финансов и кредита экономического факультета МГУ Сергей Дубинин, президент – председатель правления ВТБ Андрей Костин, заместитель председателя Центробанка Владимир Чистюхин, вице-президент VINCI Ив Тибо Де Сильги, исполнительный директор Государственного нефтяного фонда Азербайджана Шахмар Мовсумов.

Годовое собрание акционеров ВТБ состоится 23 мая в Санкт-Петербурге, дата закрытия реестра для участия в собрании – 28 апреля.

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