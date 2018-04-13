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Сайты En+ и «Русала» возобновили работу в ограниченном режиме

Сайты En+ и «Русала» Олега Дерипаски возобновили работу в ограниченном режиме. При заходе на них открываются только разделы с информацией для инвесторов.

Эти сайты перестали работать 10 апреля. На данный момент на сайте «Русала» можно ознакомиться только с разделом «Раскрытие информации», другие разделы сайта недоступны. На сайте En+ можно зайти в разделы «Инвесторы» и «Раскрытие информации».

Сайт «Евросибэнерго» также заработал, но на нем доступны только разделы «О компании» и «Тендеры и закупки». Cайты «Реновы», «Базового элемента» и агрохолдинга «Кубань» не загружаются.

6 апреля минфин США наложил санкции на Дерипаску, En+, UC Rusal, «Базэл» и «Агрохолдинг «Кубань», а также на Вексельберга и его «Ренову». Американским резидентам запрещено совершать какие-либо операции с компаниями.