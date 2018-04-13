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Руководитель Росимущества возглавил совет директоров НМТП

Руководитель Росимущества Дмитрий Пристансков избран председателем совета директоров ПАО «Новороссийский морской торговый порт» (НМТП), передает ТАСС со ссылкой на заявление вице-президента «Транснефти» Рашида Шарипова.

«Решение принято единогласно», - уточнил он. Ранее совет директоров НМТП возглавлял Шарипов.

Акционеры НМТП на внеочередном собрании избрали новый совет директоров, в его состав не вошли представители группы «Сумма».

В совет директоров также вошли руководитель департамента имущественных отношений и территориального планирования Минтранса Александр Тихонов, первый вице-президент «Транснефти» Максим Гришанин, вице-президенты «Транснефти» Сергей Андронов и Рашид Шарипов, врио гендиректора НМТП Сергей Киреев.

Ранее «Сумму» в совете директоров НМТП представляли гендиректор группы Лейла Маммедзаде и независимый директор в советах директоров ряда активов «Суммы» Александр Потапушин.

В списке для голосования отсутствовали кандидатуры от «Суммы». По словам представителя группы, это связано с техническими причинами - совместное предприятие «Суммы» и «Транснефти» не смогло предложить кандидатов в совет директоров НМТП из-за поручения правительства о переподписании акционерного соглашения.

В НМТП входят два крупнейших российских порта - в Новороссийске и Приморске, а также порт Балтийска. На данный момент 50,1% акций НМТП на паритетных условиях принадлежат «Транснефти» и «Сумме», 20% акций - у Росимущества. «Транснефть-сервис» владеет пакетом в размере 10,5%, у «Суммы» - 2,75%, у правления РЖД - 5,3%.

В феврале ФАС одобрила покупку «Транснефтью» доли «Суммы» в НМТП. 31 марта были арестованы совладелец «Суммы» Зиявудин Магомедов и его брата Магомед. Их подозревают в хищении госсредств. «Транснефть» позже заявила о приостановке переговоров по покупке у «Суммы» доли в НМТП.