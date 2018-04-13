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«Газпром» заключил новый контракт на поставку газа в Словению

«Газпром» и словенская Geoplin заключили новый контракт на поставку природного газа в Словению. Об этом говорится в сообщении российской компании.

Контрактом предусмотрены поставки 600 млн кубометров газа в год. Контракт будет действовать до 1 января 2023 г.

На церемонии подписания контракта присутствовали зампредседателя правления «Газпрома» Александр Медведев, гендиректор «Газпром экспорта» Елена Бурмистрова, председатель правления компании «Геоплин д.о.о. Любляна» Боштьян Напаст, министр иностранных дел Словении Карла Эрьявеца и чрезвычайный и полномочный посол России в Словении Доку Завгаева.

В 1978-2017 гг. Россия поставила Словении более 14 млрд кубометров газа, в 2017 г. - 607,2 млн кубометров. Действие предыдущего контракта закончилось 31 декабря 2017 г.