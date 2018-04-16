Суд оставил в силе арест миллиардера Магомедова
Мосгорсуд подтвердил законность ареста миллиардера и совладельца «Суммы» Зиявудина Магомедова. Об этом сообщает «Интерфакс».
Во время заседания Магомедов подчеркнул, что хочет остаться жить и работать в России. «Я никуда не собираюсь скрываться и оказывать давление на свидетелей. Я хочу жить и работать в этой стране», – заявил миллиардер. Он сказал, что ничего не боится, и напомнил суду, что «Сумма» тратит много денег на благотворительность. Адвокаты бизнесмена просили приобщить к материалам дела 15 000 подписей в защиту бизнесмена, однако суд отказал им.
Зиявудина и Магомеда Магомедовых задержали 30 марта. Позже их арестовали. Братьев подозревают в мошенничестве (ч. 4 ст. 159 УК РФ), особо крупной растрате (ч. 4 ст. 160 УК РФ) и создании организованного преступного сообщества (ч. 1 ст. 210). Следствие предполагает, что Магомедовы могли похитить бюджетные средства на общую сумму около 2,5 млрд руб. Свою вину бизнесмены не признают.