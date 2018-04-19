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Средняя цена бензина в России превысила отметку в 40 рублей за литр

Средняя розничная цена бензина в России превысила психологическую отметку в 40 руб. за литр. По данным Росстата на 16 апреля, литр бензина в среднем стоил 40,09 руб. Предыдущая зарегистрированная цена (9 апреля) составляла 39,95 руб. за литр.

Стоимость бензина марки АИ-92 выросла до 38,3 руб. за литр, АИ-95 – до 41,31 руб., АИ-98 – до 46,62 руб. Дизельное топливо подорожало до 41,25 руб.

По данным Росстата, цены на автомобильный бензин в России в период с 9 по 15 апреля выросли в среднем на 0,4% против прироста на 0,1% неделей ранее. Цены на дизельное топливо увеличились на 0,5% против роста на 0,2% в предыдущую неделю.

Дороже всего бензин стоит в Симферополе (44,81 руб.), Севастополе (42,78 руб.), Петропавловске-Камчатском (46,19 руб.), Южно-Сахалинске (44,96 руб.), Москве (42,21 руб.), Калининграде (42,62 руб.), Мурманске (42,13 руб.) и Нальчике (42,57 руб.).

Больше всего цены на бензин за неделю выросли в Саранске и Сыктывкаре – на 1%, Симферополе – на 0,9%, Астрахани, Нижнем Новгороде, Нальчике и Пензе – на 0,8%.