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Norsk Hydro может объявить форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal

Норвежская нефтегазовая и металлургическая компания Norsk Hydro предупредила, что может объявить форс-мажор по ряду контрактов с UC Rusal из-за американских санкций.

«Norsk Hydro уведомила UC Rusal, что может возникнуть необходимость объявить форс-мажор по ряду контрактов… из-за санкций США», — говорится в пресс-релизе компании.

В сообщении отмечается, что Norsk Hydro не ожидает значительного влияния форс-мажора на ее производство и клиентов. Говорить о том, как введение санкций против UC Rusal скажется на развитии мировой алюминиевой отрасли, пока рано, добавила компания. Norsk Hydro будет внимательно следить за ситуацией и оценивать возможные дополнительные последствия, говорится в пресс-релизе.

Ранее форс-мажоры по контрактам UC Rusal объявил швейцарский трейдер Glencore. Австралийская Rio Tinto также сообщила, что находится в процессе объявления форс-мажора и пересматривает контракты с UC Rusal на поставку глинозема.

6 апреля США ввели новые санкции в отношении 26 российских предпринимателей и 15 связанных с ними компаний. Больше всех пострадали бизнесмен Олег Дерипаска и принадлежащие ему компании, в том числе и UC Rusal.

Правительство рассматривает различные варианты поддержки UC Rusal, в том числе и возможность временной национализации.