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В России закроются онлайн-магазины Quelle и Otto

Германская Otto Group решила закрыть в России онлайн-магазины одежды и обуви Quelle и Otto. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на заявление гендиректора Otto Group Russia Мартина Ширера.

Собеседник издания пояснил, что закрытие магазинов в России – часть глобальной стратегии Otto Group, которая решила сосредоточиться на маркетплейсе Otto.de для немецкоязычных стран. Ширер не исключил, что в будущем площадка может выйти на международный уровень.

Газета уточняет, что Otto Group при этом не будет полностью уходить из России и продолжит развивать свои бренды Witt, Bonprix и eSolutions. eSolutions, в частности, предоставляет маркетинговые, логистические и IT-сервисы ритейлерам и брендам, в том числе Ralf Ringer, Befree, Zarina и Tom Farr.

В Otto Group, которая работает в России с 1990 г., входят также Nadom Group, ООО «Директ каталог сервис» (каталоги Bonprix, Otto, Witt), приобретенная в 2009 г. Quelle Russia и логистические ООО «Бизнес сервис» и ООО «Промопост», которые находятся в Твери.

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