Бизнес

Новости

Британский суд постановил экстрадировать основателя Agrokor в Хорватию

Суд Лондона постановил экстрадировать в Хорватию основателя хорватского ритейлера Agrokor Ивицу Тодорича для предъявления ему обвинений в мошенничестве на сумму 110 млн евро (около $134,5 млн), передает Reuters.

«Я выдаю ордер на экстрадицию Ивицы Тодорича в Хорватию», – заявила на заседании судья Эмма Арбутнот. Тодорич в течение семи дней может подать апелляцию на решение суда.

Полиция Хорватии объявила Тодорича в международный розыск в октябре 2017 г. В ноябре того же года его задержали в Лондоне. Тодорич - один из 15 подозреваемых по делу о мошенничестве с деньгами Agrokor. На родине ему заочно вынесена мера пресечения в виде ареста.

Agrokor испытывает финансовые трудности с 2014 г. На тот момент ритейлер задолжал Сбербанку и ВТБ около 1,1 млрд евро и 300 млн евро соответственно. В октябрьском докладе от 2017 г. внешнего управляющего говорилось, что общий долг Agrokor еще не определен. Однако ритейлер должен кредиторам и контрагентам как минимум 5,2 млрд евро, четверть от этой суммы приходится на российские банки.

Премьер-министр Хорватии Андрей Пленкович 10 апреля заявил, что кредиторы Agrokor достигли договоренностей о реструктуризации долга хорватского ритейлера. Он обещал, что в ближайшие три месяца стороны подготовят окончательный вариант соглашения. Сейчас крупнейший кредитор компании - Сбербанк. Долг перед ним оценивается в $1,4 млрд.