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ВР приобрела у «Роснефти» 49% «Харампурнефтегаза»

Нефтяная компания ВР закрыла сделку по приобретению у «Роснефти» 49% доли в «Харампурнефтегазе», который в результате станет российско-британским СП. Об этом сообщает Прайм со ссылкой на Единый государственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Мажоритарная доля в 51% принадлежит «РН-газ». Ранее сделку одобрил ФАС. Германский антимонопольный регулятор Bundeskartellamt разрешил BP приобрести часть долей «Харампурнефтегаз».

В конце 2017 г. «Роснефть» сообщала о договоренности с ВР по реализации проекта по освоению Харампурского и Фестивального нефтегазовых участков в Ямало-Ненецком автономном округе (ЯНАО). Их общие геологические запасы составляют более 880 млрд куб. м. газа. Маркетинг нефти и газа будет осуществлять «Роснефть». Цель проекта – разработка трудноизвлекаемых запасов газа, а также оптимизация и повышение эффективности нефтедобычи на нефтяных пластах.

В начале 2017 г. источник «Коммерсанта» в Роснедрах сообщал, что запасы Харампурского месторождения составляли 975 млрд куб. м газа и 78 млн т нефти по АВ1 + В2. Более 80% запасов газа приходится на трудноизвлекаемые туронские залежи, на которые у «Роснефти» есть льгота по НДПИ в 79%.