Политика

Новости

Кремль отказался оценить заявление США о возможном снятии санкций с UC Rusal

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал оценивать заявления американских политиков снять санкции с компании UC Rusal. «Я был бы весьма сдержан, потому что эти заявления носят гипотетический характер», – сказал представитель Кремля журналистам во вторник. Об этом сообщает корреспондент «Ведомостей». Большое количество противоречивой информации, поступающей из Вашингтона в последнее время, «не дает возможности для каких-либо оценок – позитивных или негативных», добавил Песков.

В то же время представитель Кремля высказался о причине, по которой американские политики заявляют о возможном смягчении санкций в отношении UC Rusal: «Очевидно, что принятые [в отношении UC Rusal в США] решения весьма больно бьют по потребителям компании на разных континентах. И вполне логично, что потребители задаются вопросом, с какой стати им нести эти убытки».

Песков также отметил, что российский президент Владимир Путин не обсуждал с канцлером Германии Ангелой Меркель и президентом Франции Эмманюэлем Макроном ситуацию с UC Rusal. Однако представитель Кремля добавил, что многие зарубежные представители бизнеса «эту тему активно поднимают перед правительствами».

6 апреля минфин США ввел новые санкции в отношении российских компаний и бизнесменов. В частности, под них попала UC Rusal и ее основной владелец Олег Дерипаска. Компания предупредила о риске технического дефолта, ее котировки падали несколько недель подряд. 23 февраля минфин США выпустил разъяснения к санкциям: ведомство сообщило, что ограничения могут быть сняты, если Дерипаска утратит контроль над компанией. Кроме того, Вашингтон продлил срок, когда контрагенты должны прекратить сотрудничать с UC Rusal, с 5 июня до 23 октября 2018 г. После этого заявления котировки компании начали расти.

Кто попал под новые санкции США