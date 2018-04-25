Квартальная выручка «Яндекса» выросла на 29%

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Эксперты рассказали о темпах роста цен на вторичные квартиры в регионах России

В российских регионах начали расти цены на вторичные квартиры. Положительный тренд в этом году был впервые зафиксирован с 2014 г., говорится в исследовании компании ЦИАН.

По подсчетам экспертов ЦИАН, средняя стоимость квартир на вторичке в 66 крупнейших городах субъектов Федерации по итогам I квартала 2018 г. составила 53100 руб. за кв. м (без учета Москвы и Санкт-Петербурга), тогда как в IV квартале 2017 г. она была равна 52 600 руб. за кв. м. (рост на 0,95%). За год рост составил +1,14% ( с 52 500 руб. за кв. м в I квартале 2017 г.).

Среди городов с численностью населения более 1 млн жителей квартиры в этом году подорожали в 13 городах из 15, в том числе в Москве и Санкт-Петербурге. Сильнее всего по отношению к концу 2017 г. выросли цены в Казани (на 3,5% до 70 100 руб за кв. м), Нижнем Новгороде (3,4% до 64 500 руб. за кв. м) и Перми (3,1% до 53 300 руб. за кв. м).

Рост цен в Нижнем Новгороде и Перми объясняется более глубоким (по сравнению с другими городами-миллионниками) падением в острую фазу кризиса. Кроме того, в Нижнем Новгороде и Казани весной этого года запускаются важные новые станции метро («Стрелка» и «Дубравная»).

Продолжается в текущем году снижение цен только в Челябинске (минус 2,4% до 40 300 руб. за кв. м), где особенно заметен падающий тренд. В годовом выражении (по отношению к I кварталу 2017 г.) цены на вторичное жилье в этом городе упали на 8,2%. Омск - второй город-миллионник, где вторичный рынок пока не начал восстанавливаться. Цены на жилье здесь в текущем году снизились на 0,7% до 44 900 руб. за кв. м).

В годовом выражении рост цен зафиксирован в 11 городах - миллионниках из 15. Сильнее всего подросли цены предложения в Москве (+5,3%) и Санкт-Петербурге (+8,9%). Рост цен в Санкт-Петербурге связан с постепенным выходом на вторичный рынок многочисленных студий в недавно сданных новостройках на периферии, что искусственно завышает среднюю цену квадратного метра. В других городах-миллионниках цены изменились в пределах 1,5%.

В городах с населением от 500 000 до 1 000 000 жителей восстановление рынка идет медленнее. Рост цен в этой группе городов по отношению к концу 2017 г. составил около 1% (в годовом выражении +1,6%). Сильнее всего выросли цены предложения в Рязани (7,2% до 44 400 руб. за кв. м) , Махачкале (6,3% до 45 400 руб за кв. м) и Ижевске (3,5% до 46 700 руб за кв. м). Наиболее заметное снижение зафиксировано в Краснодаре (минус 3,7% до 49 600 руб за кв. м), Оренбурге (3% до 41 800 руб за кв. м) и Барнауле (2,8% до 45 300 руб за кв. м).

В центрах субъектов Федерации с населением 200 000-500 000 жителей изменения ценового тренда пока заметны слабее всего. Средние цены по группе за квартал не изменились (+0,1%). В годовом выражении рост составил +0,4%.